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رابطة دوري المحترفين تعيد توزيع جوائز الأفضلية الشهرية

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رابطة دوري المحترفين تعيد توزيع جوائز الأفضلية الشهرية رابطة دوري المحترفين تعيد توزيع جوائز الأفضلية الشهرية

رابطة دوري المحترفين تعيد توزيع جوائز الأفضلية الشهرية

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

وجاء التوزيع الجديد الذي حددته اللجنة مع استئناف المسابقة، لتضم مباريات الجولتين 21 و22 والتي أقيمت في مارس الماضي، مع مواجهات الجولة 23 والتي ستقام في بداية أغسطس المقبل، ليتم الإعلان بعدها عن الفائزين بجائزة شهر مارس.

على أن يتم الإعلان عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30.

وأكدت اللجنة الفنية التي تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، استمرار المعايير التي أعلنت عنها في وقت سابق، والتي تعتمد على الأرقام والإحصاءات التي يتم رصدها من قبل شركة أوبتا الشريك الإحصائي للرابطة، إضافة إلى الآراء الفنية لأعضاء اللجنة.

يذكر أن الرابطة أعلنت منذ بداية الموسم الرياضي 2019 – 2020 عن رصدها لجائزة شهرية لأفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس، والتي يمنح كل فائز منهم مبلغ 50 ألف ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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