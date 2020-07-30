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"الأرصاد" تكشف عن ملامح حالة الطقس في المشاعر المقدسة

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"الأرصاد" تكشف عن ملامح حالة الطقس في المشاعر المقدسة "الأرصاد" تكشف عن ملامح حالة الطقس في المشاعر المقدسة
فرصة للأمطار على العاصمة المقدسة ومنى ومزدلفة وعرفات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مساء اليوم.

وأوضحت الهيئة عن فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبيّنة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة العاشرة ليلاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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