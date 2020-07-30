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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بعيد الأضحى

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بعيد الأضحى خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بعيد الأضحى
داعيين الله أن يرفع جائحة كورونا عن المسلمين وسائر بلدان العالم

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بعيد الأضحى

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المبارك.

داعيين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية