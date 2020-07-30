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القيادة تتلقى التهاني من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

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القيادة تتلقى التهاني من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى القيادة تتلقى التهاني من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
وجهت لهم برقيات شكر جوابية

القيادة تتلقى التهاني من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.

وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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