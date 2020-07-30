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مدير الشؤون الصحية في جازان يصدر قرارات بتكليفات وإعفاءات

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مدير الشؤون الصحية في جازان يصدر قرارات بتكليفات وإعفاءات مدير الشؤون الصحية في جازان يصدر قرارات بتكليفات وإعفاءات
امتداداً لجهود التطوير وحرصاً على رفع مستوى الكفاءات القيادية

مدير الشؤون الصحية في جازان يصدر قرارات بتكليفات وإعفاءات

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي حزمة من القرارات الإدارية المتعلقة بالتكليف بمناصب قيادية بالمنشآت والإدارات التابعة لصحة جازان.

وتضمّنت القرارات تكليف ناصر جعفري، بمنصب مدير مستشفى ضمد العام بالإضافة إلى عملة، وتكليف نايف قحل مديراً لإدارة التمريض بمستشفى أبوعريش العام بالإضافة إلى عمله، وتكليف وليد زعكان منسقاً لخدمات شؤون المرضى بمكتب المدير العام بالإضافة إلى عمله.

كما شملت القرارات تكليف الدكتور أسامة الحربي، مديراً لإدارة شؤون المستشفيات بصحة جازان، وتكليف الأخصائي عبدالغفور خرمي، قائداً لتخصص الرعاية التنفسية بصحة جازان، وتكليف الدكتور محمد بديدي مشرفاً عاماً على إدارة الأمراض المعدية بالصحة العامة، وتكليف نشبان حكمي، مديراً لشؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، وتكليف موسى الفيفي مديراً لشؤون المراكز الصحية بالقطاع الأوسط.

وتقرر تكليف الدكتور سطام جده مديراً لإدارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة جازان، وتكليف الدكتور هاشم آل هاشم، مديراً لمستشفى فرسان العام ومشرفاً على الخدمات الصحية بالمحافظة، وتكليف يحيى أزيبي، مديراً لمستشفى صامطة العام، وتكليف أحمد دغريري مديراً لمستشفى الموسم العام.

تأتي هذه القرارات امتداداً للتطوير ورفع الكفاءات القيادية بصحة جازان والاهتمام بالعنصر البشري الذي هو عماد تجويد الخدمات للرقي بالخدمات الصحية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين في الوزارة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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