أهالي "تربة بقعاء" بحائل يشكون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

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طالبوا بإجراء صيانة مستمرة لجميع القواطع واستبدال التالف منها

شكا أهالي مدينة تربة التابعة لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وضعف الشبكة في كافة أحياء ومخططات المدينة على مدى الأسابيع الماضية بشكلٍ يومي.

وذكروا أن هذه الانقطاعات تتسبب في إتلاف أجهزتهم الكهربائية، داعين إلى إيجاد حل عاجل لإنهاء المشكلة التي تعكّر صفو الآلاف من المشتركين.

وقال الشاكون: الانقطاع المتكرر للتيار يكون أحياناً على هيئة وميض في الإضاءة الكهربائية لدقائق معدودة مما ينتج عنه عطل في الشبكة الكهربائية، وأحياناً انقطاع مؤقت أو جزئي أي أن نصف المنزل ينقطع عنه الكهرباء والجزء الآخر يعمل.

وأضافوا: نأمل من الشركة السعودية للكهرباء معالجة مشكلة ضعف الكهرباء وانقطاعاتها في تربة، وإجراء صيانة مستمرة لجميع قواطع التيار الكهربائي واستبدال التالف منها، وزيادة القواطع والمحولات الرئيسة لمواجهة زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية خاصة في هذه الأيام التي تشتد فيها درجة الحرارة في المناطق الشمالية.

واختتم الشاكون بالقول: نتطلع إلى خدمة أفضل، وأن تتفاعل شركة الكهرباء في البحث عن المشكلة لهذه الخدمة الحيوية التي ندفع فواتيرها شهرياً وقد تتجاوز أحياناً سقف الألفي ريال، ونخشى أن يغادرنا الصيف ونحن ندفع الفواتير بمبالغ باهظة دون أن نستفيد من الكهرباء بالصورة المطلوبة إطلاقاً، ونتمنى تدخل هيئة تنظيم الكهرباء في متابعة ملاحظات المشتركين على شركة الكهرباء وإلزامها بتحسين الخدمة أو تعويض كل مشترك متضرر من انقطاعات التيار الكهربائي.