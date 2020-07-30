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"الشؤون الإسلامية" توزع هدية لجميع الحجاج بمسجد نمرة وعبوات مياه زمزم

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برامج وجهود الوزارة في حج هذا العام حظيت بإشادة واسعة من مختلف الجهات

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية على حجاج بيت الله الحرام فور قدومهم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر.

وشملت الهدية سجادة صلاة، وباركورد المصحف الإلكتروني، وعبوات ماء زمزم معدة للاستخدام الواحد فقط وغيرها من المستلزمات التي تهم الحاج في رحلة ضمن مبادرة الوزارة الرامية للعمل وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار المستجد.

وحظيت برامج وجهود الوزارة في حج العام الحالي بإشادة واسعة وثناء من مختلف الحجاج والجهات الرسمية المشاركة في تنظيم الحج وفق الخطة التنفيذية.

حج 1441 هـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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