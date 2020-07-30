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حائل تسجل 31 إصابة بكورونا اليوم.. والإجمالي 4096 حالة

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حائل تسجل 31 إصابة بكورونا اليوم.. والإجمالي 4096 حالة حائل تسجل 31 إصابة بكورونا اليوم.. والإجمالي 4096 حالة
61 متعافياً يرفعون حصيلة الشفاء في المنطقة إلى 3111

حائل تسجل 31 إصابة بكورونا اليوم.. والإجمالي 4096 حالة

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الخميس، 31 إصابة بكورونا، مقابل 61 حالة تعافٍ جديدة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة حائل.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 18 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة الحائط، و5 حالات في محافظة بقعاء.

وتوزعت حالات التعافي بواقع 43 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة الحائط، وحالتان لكل من محافظات الشملي والغزالة والشنان وسميراء، وتسجيل حالة واحدة في كل من محافظتي بقعاء وموقق.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل 4069 حالة، مع زيادة حالات التعافي إلى 3111 حالة، والحالات النشطة 935 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 23 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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