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اكتمال جاهزية 915 جامعاً في جدة لإقامة صلاة عيد الأضحى

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اكتمال جاهزية 915 جامعاً في جدة لإقامة صلاة عيد الأضحى اكتمال جاهزية 915 جامعاً في جدة لإقامة صلاة عيد الأضحى
تنظيف مداخلها وساحاتها وتعقيمها بالتعاون مع أمانة المحافظة

اكتمال جاهزية 915 جامعاً في جدة لإقامة صلاة عيد الأضحى

أكملت 915 جامعاً بمحافظة جدة جاهزيتها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك غداً، وسط استعدادات مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لتهيئة هذا الجوامع، ضمن الخطة الموضوعة لتطبيق جميع الاحترازات والضوابط الصحية الصادرة عن الجهات المختصة؛ حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم.

وقد تم تنظيف مداخل الجوامع وساحاتها وعُقمت بالتعاون مع أمانة محافظة جدة.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري: جميع الخدمات والتجهيزات وفرت للتأكد من جاهزية هذه الجوامع لاستقبال المصلين مثل دورات المياه والتكييف، كما روعي تطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على النظافة العامة إضافة إلى وقوف المراقبين والعاملين ميدانياً للتأكد من العمل بالبروتوكولات اللازمة لمكافحة انتشار المستجد.

وأضاف: هذه الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة تأتي لتوفير جميع سبل السلامة والاطمئنان للمصلين من المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى ضرورة الحرص على إحضار السجادات الخاصة، ولبس الكمام، ومراعاة ترك مسافات كافية بين كُلّ مصلٍّ وآخر، والبعد عن التزاحم قدر المستطاع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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