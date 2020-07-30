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وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بعيد الأضحى المبارك

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وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بعيد الأضحى المبارك وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بعيد الأضحى المبارك
منوهاً بحرصها على عدم تعطيل فريضة الحج

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بعيد الأضحى المبارك

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ.

وقال الوزير آل الشيخ إن الله قد شرّفكم خادم الحرمين الشريفين بحمل أمانة خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصدي حج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، ونحمد الله على توفيقه في أداء هذا الواجب العظيم، بما وفرته لهم المملكة بتوجيهاتكم الكريمة ومتابعة سمو ولي العهد المستمرة، وفق خطط تنظيمية وخدمية وصحية وقائية، متكاملة الإعداد والتنفيذ.

وتابع: إن إقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة، يجسد بكل صدق حرص القيادة على عدم تعطيل فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيراً معاليه إلى أن من جميل مآثر قيادة المملكة وحميد صنائعها وحسن إدارتها لشؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما، ما أقرته من قيام شعيرة الحج لهذا العام مع تقليل أعداد الحجاج، حفاظاً على أرواح الناس وحياتهم وصحتهم، فموسم هذا العام يأتي والعالم يعاني من هذا الوباء الخطير " المستجد19".

وأكد أن هذا القرار لقي استحسان رؤساء الدول والمنظمات العالمية، وأثنى عليه علماء الأمة، لأنه ينطلق من منطلق شرعي، وهو توفيق من الله لولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ، فقد جاء موافقاً لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ النفس، وهي الضرورة الثانية بعد الدين التي أمر الإسلام بحفظها ضمن الضرورات الخمس، لاسيما في ظل وجود خطر محدق كما هو الحال في جائحة كورونا التي أزهقت أرواح أكثر من سبعمائة ألف شخص في أنحاء العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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