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"حماية المستهلك" توضح الأنشطة التجارية المُلزمة بتوفير حلول الدفع الإلكتروني

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ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

أوضحت جمعية حماية المستهلك الأنشطة التجارية المُلزمة بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني، ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وقالت الجمعية لحماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر": المطاعم مع الخدمة، والبوفيهات وأنشطة الوجبات السريعة، وسيارات الآيس كريم، والسيارات المتجولة لبيع الأغذية، ومحلات شوي الأسماك والمأكولات البحرية، وتقديم وجبات الطعام وإعداد الولائم، وشركات تجهيز الطعام كتموين الطائرات والبواخر، وخدمات تقديم الطعام في المرافق الرياضية وغيرها، والكوفي شوب.

وأضافت أنه من بين الأنشطة: المقاهي الشعبية، ومحلات البوظة "الآيس كريم"، ومحلات العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، ومحلات سمكرة ودهان السيارات، وإصلاح ماكينات السيارات، وتلميع السيارات، وغسيل وتشحيم السيارات، وأنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات، ومحلات البنشر، وأنشطة إصلاح إلكترونيات وتكييف السيارات.

وتابعت: محلات زينة السيارات، وأنشطة إصلاح ميكانيكا وكهربائيات السيارات، والمغاسل، والمشاغل، والحلاقين، والبقالات والتموينات، والأسواق المركزية، ومحطات الوقود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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