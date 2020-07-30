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بـ 114 حالة.. الرياض تواصل الانخفاض في الإصابات اليومية بـ"كورونا"

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بـ 114 حالة.. الرياض تواصل الانخفاض في الإصابات اليومية بـ"كورونا" بـ 114 حالة.. الرياض تواصل الانخفاض في الإصابات اليومية بـ"كورونا"
إجمالي المتعافين بها وصل إلى 46,940.. و7 وفيات ترفع الحصيلة لـ 811

بـ 114 حالة.. الرياض تواصل الانخفاض في الإصابات اليومية بـ

واصلت مدينة الرياض، اليوم، تسجيل التراجع في معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث شهدت 114 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 274,219 حالة، ويرفع عدد الحالات في مدينة الرياض إلى 53,156 حالة.

وقد سجلت وادي الدواسر 24 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، ثم عفيف 13 حالة، أما المجمعة والخرج فقد تم رصد 3 حالات في كل منهما، إضافة إلى رصد حالة واحدة في شقراء.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في مدينة الرياض 46,940 حالة تعافٍ، وتم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 811 حالة وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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