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مكة تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات كورونا.. ولا وفيات

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مكة تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات كورونا.. ولا وفيات مكة تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات كورونا.. ولا وفيات
47 حالة فقط.. وتعافي 94 شخصاً لتبلغ حالات الشفاء 26365

مكة تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات كورونا.. ولا وفيات

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهو أدنى معدل يومي منذ عدة أسابيع.

وبحسب وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة اليوم 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 94 حالة تعافٍ جديدة، ولم تشهد مكة المكرمة أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الفيروس.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار الجديد، حتى اليوم، 28610 حالة؛ منها 1723 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و522 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 94 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 26365 حالة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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