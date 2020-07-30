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وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى

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وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى

مصراوي Masrawy

02:53 م الخميس 30 يوليه 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

زار وفد الكنيسة الكاثوليكية، بقيادة الأب أرميا نشأت، راعي الكنيسة الكاثوليكية في شرم الشيخ، وممثل الطائفة الكاثوليكية عن محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، لتقديم التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وقال الأب أرميا نشأت، راعي الكنيسة الكاثوليكية في شرم الشيخ، إنه دائمًا ما يحرص المصريون على مشاركة أفراحهم على الرغم من اختلاف الأطياف، وهذا دليل على أن المجتمع المصري نسيج واحد، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح ، النموذج التي يحتذي به في المحبة والتسامح.

وقدم الوفد تهنئة الكنيسة للمحافظ، وكافة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

زيارة الوفد (2)

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