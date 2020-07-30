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بعد دخول الأمطار مركز حقال.. "صحة جدة " لـ "سبق ": باب السطح مفتوح

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بعد دخول الأمطار مركز حقال.. "صحة جدة " لـ "سبق ": باب السطح مفتوح بعد دخول الأمطار مركز حقال.. "صحة جدة " لـ "سبق ": باب السطح مفتوح
عقب انتشار مقطع ومطالبة الأهالي بضرورة تدخُّل الجهات الرقابية لفتح تحقيق

بعد دخول الأمطار مركز حقال..

برّرت صحة جدة، دخول مياه الأمطار إلى داخل مركز صحي حقال بمحافظة أضم أمس الأربعاء، أثناء الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ إلى الباب المؤدي للسطح حيث كان غير محكم.

وقالت صحة جدة في ردها لـ"سبق": كان هناك تسرب مياه الأمطار من السطح إلى داخل المركز وبعد التأكد من المصدر الرئيس لدخول المياه تم اكتشاف أن الباب المؤدي إلى السطح كان غير مغلق بإحكام عند هطول الأمطار وكانت الرياح شديدة جداً مما أدى إلى فتح الباب واندفاع المياه إلى داخل المبنى والمؤدي إلى الدور الأول، ولم تدخل المياه إلى الدور الأرضي، وتم إغلاق الباب العلوي في حينه وتجفيف المياه المتسربة للمركز الصحي ولم تتوقف الخدمة الصحية المقدمة للأهالي.

وكان مقطع فيديو زوَّد به الأهالي "سبق" أظهر غزارة المياه التي تنساب من سقف المبنى مروراً بالدرج وصولاً إلى داخل أروقة المركز الصحي أثناء الأمطار التي هطلت عصر أمس على المحافظة ومراكزها. فيما أشار الأهالي إلى أن عدم تصريف مياه الأمطار من سقف المبنى كان السبب وراء حدوث ذلك.

وطالب المواطنون في مركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة بضرورة تدخُّل الجهات الرقابية لفتح تحقيق بشأن حادثة دخول مياه الأمطار إلى المنشأة الصحية، ومحاسبة المتسبب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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