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مركز الملك للإغاثة يوزع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في شبوة

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تضمنت توزيع 1.750 حقيبة تشمل 5.250 قطعة

مركز الملك للإغاثة يوزع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في شبوة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم، كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مناطق موقس، والعليا، ووادي النحر، والدرب، والحجب، والوادي بمديريات بيحان وعين وعسيلان التابعة لمحافظة شبوة.

وتضمنت كسوة العيد توزيع 1.750 حقيبة تشمل 5.250 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 5.250 طفلاً، وذلك ضمن مشروع "فرحتهم أمل".

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية