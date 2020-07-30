السفير الأمريكي لدى اليمن: سنعمل لإنجاح اتفاق الرياض

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أكد أنه سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل أن حكومة بلاده ستعمل لإنجاح اتفاق الرياض بالعمل مع جميع أطرافه.

وقال "هنزل" خلال لقائه الليلة الماضية في الرياض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن التسريع بإنجاح وإتمام الاتفاق سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته.

من جهته، ثمن الرئيس اليمني، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تكللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وناقش الجانبان، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.