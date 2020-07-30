أخبار عاجلة

كلام مفاجئ لرامي مخلوف يتجاهل بشار الأسد -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" -
فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ -
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام -
"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا -
50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ -
"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بشكل يومي.. فحص الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها

Print
بشكل يومي.. فحص الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها بشكل يومي.. فحص الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها
ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة

بشكل يومي.. فحص الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها

تُراقب أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة الخدمات، الوجبات الغذائية الجاهزة "مُسبقة التحضير" المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في‫ المشاعر المقدسة.

وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، أنها تُباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها بصفة يومية وفحصها والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء.

وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وتعمل الأمانة جاهدة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، وخاصةً في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

حج 1441 هـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر

"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

شبكة عيون الإخبارية