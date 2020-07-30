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عبر تطبيق إرواء.. ماء زمزم يصلك إلى منزلك بمكة المكرمة

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عبر تطبيق إرواء.. ماء زمزم يصلك إلى منزلك بمكة المكرمة عبر تطبيق إرواء.. ماء زمزم يصلك إلى منزلك بمكة المكرمة
وفق ضوابط واحترازات وقائية تضمن سلامة الجميع

عبر تطبيق إرواء.. ماء زمزم يصلك إلى منزلك بمكة المكرمة

أعلنت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، عن توسيع دائرة توزيع عبوات مياه زمزم من خلال إبرام اتفاقية مع تطبيق ( إرواء ) للبدء في توزيعها وإيصالها إلى المنازل في مكة المكرمة وفق ضوابط واحترازات وقائية تضمن سلامة الجميع.

وأكدت الشركة أنها وبالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طبقت الفترة الماضية حلولاً مؤقتة سهلت من عملية الحصول على المياه المباركة في جميع مناطق المملكة ومدنها، وشملت متاجر ( بندة، لولو ماركت، العثيم). وحرصاً من الشركة على تلبية الطلب المتزايد على المياه المباركة جرى إضافة تطبيق (ارواء) كأحد الحلول المؤقتة في ظل الظروف الراهنة لجائحة المستجد؛ للتسهيل على الراغبين للحصول على المياه المباركة مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قبل الجهات المتعاقد معها.

وأشارت الشركة إلى أن المتعهد الجديد تطبيق ( ارواء ) سيقوم بتوزيع وتوصيل مياه زمزم المباركة في مدينة مكة المكرمة، حيث يتيح للعميل الحصول على عدد (٤) عبوات بسعة ٥ لترات عند الطلب، بقيمة (٥) ريالات للعبوة الواحدة غير شامل قيمة الضريبة المضافة والتوصيل.

يذكر أن مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم أعلن في وقت سابق إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر، وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة فيروس ‎كورونا المستجد (COVID-19)، مع استمرارية الخدمة من خلال (بندة، لولو ماركت، العثيم، وتطبيق ارواء).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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