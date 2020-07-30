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أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار

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جرى تطبيق الخطة الاستباقية والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة

أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة المشاريع، أعمال صيانة ونظافة شبكات درء وتصريف مياه الأمطار في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك على إثر الحالة المطرية التي هطلت "أمس" على بعض أجزاء العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة.

ونفّذت الإدارة العامة لمشاريع السيول والإدارة العامة للنظافة، خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، حيث تم إزالة المُخلّفات حول مواقع تصريف المياه، وجرى تطبيق الخطّة الاستباقية والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية