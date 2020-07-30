أخبار عاجلة

كلام مفاجئ لرامي مخلوف يتجاهل بشار الأسد -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" -
فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ -
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام -
"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا -
50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ -
"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحالة الصحية للحجاج  في إيجاز لـ"العبد العالي".. مساء اليوم

Print
يتحدث عن جاهزية الخدمات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة

الحالة الصحية للحجاج  في إيجاز لـ

يُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم إيجاز صحفي بمقر المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة.


ويتحدث في الإيجاز الصحفي مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي عن الحالة الصحية للحجاج وجاهزية الخدمات الصحية ومواكبتها لرحلة الحجاج في المناسك، والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441هـ، فيما يستعرض وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسن الشريف، أبرز ملامح الخطة التنفيذية لموسم حج 1441هـ، ومدى نجاح خطط تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات، وبروتوكولات موسم حج 1441هـ.
وسينقل الإيجاز الصحفي على الهواء مباشر عبر حساب وكالة الأنباء على تويتر والقناة السعودية وقناة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

شبكة عيون الإخبارية