أخبار عاجلة

كلام مفاجئ لرامي مخلوف يتجاهل بشار الأسد -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" -
فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ -
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام -
"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا -
50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ -
"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة الملك فيصل تُنهي إلكترونيًّا إجراءات قبول 9275 متقدمًا ومتقدمة

Print
جامعة الملك فيصل تُنهي إلكترونيًّا إجراءات قبول 9275 متقدمًا ومتقدمة جامعة الملك فيصل تُنهي إلكترونيًّا إجراءات قبول 9275 متقدمًا ومتقدمة
على مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم خلال الدفعات الثلاث

جامعة الملك فيصل تُنهي إلكترونيًّا إجراءات قبول 9275 متقدمًا ومتقدمة

أعلنت جامعة الملك فيصل الدفعة الثالثة لقبول طلبات المتقدمين والمتقدمين على مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1441- 1442هـ؛ حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين خلال الدفعات الثلاث التي أعلنتها الجامعة 9275 متقدمًا ومتقدمة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن الجامعة قبلت في الدفعة الأولى 8068 متقدمًا ومتقدمة، أكد منهم القبول 5676، وفي الدفعة الثانية بلغ عدد المقبولين 8836، وكان مجموع المؤكدين 7026، وفي الدفعة الثالثة بلغ 9275، ومجمل مَن تم منحهم فرصًا لتأكيد القبول خلال جميع مراحل القبول الثلاث بلغ 26179؛ بينما بلغ عدد غير المؤكدين 16904.

وبيّن أن مجلس جامعة الملك فيصل اعتمد في قراراته قبول 7420 متقدمًا ومتقدمة للعام الجامعي 1441- 1442هـ، واستجابة للطلبات الكبيرة التي تم تقديمها للجامعة، التي تجاوزت 49 ألف طلب، وبلغ عدد الحاصلين منهم على نسبة 100% في شهادة الثانوية من المتقدمين والمتقدمات (404) طلاب وطالبات، أما الحاصلون على 99.99% فقد بلغ (7343) طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد الحاصلين على النسبة الموزونة ما بين (100 إلى 90%) 8649 طالبًا وطالبة، وفي ظل هذه التنافسية اللافتة للمتقدمين والمتقدمات فقد وجّه معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بناء على تفويضه من مجلس الجامعة، بزيادة القبول بنسبة ٢٥٪ ليصبح 9275 طالبًا وطالبة.

وأكد أن الجامعة حريصة على تحقيق رغبات المتقدمين؛ حيث تم تحقيق رغبات ما يقارب ٧٦٪ من المقبولين لإحدى الرغبات الثلاث الأولى؛ ٣٣٪ للرغبة الأولى، و٢٧٪ للرغبة الثانية، و١٦٪ للرغبة الثالثة.جامعة الملك فيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر

"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

شبكة عيون الإخبارية