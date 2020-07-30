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"الصحة": زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات القصيم 67%

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"الصحة": زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات القصيم 67% "الصحة": زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات القصيم 67%
ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة القصيم لجميع القطاعات بنسبة 67%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3280 سريراً للعناية المركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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