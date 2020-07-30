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"الأرصاد" تنبه من أمطار غزيرة  على الباحة .. والمدني يتفاعل

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"الأرصاد" تنبه من أمطار غزيرة  على الباحة .. والمدني يتفاعل "الأرصاد" تنبه من أمطار غزيرة  على الباحة .. والمدني يتفاعل
دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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