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"الدارة" تنشر صورة تاريخية لجبل عرفات في موسم الحج قبل 112 عامًا

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"الدارة" تنشر صورة تاريخية لجبل عرفات في موسم الحج قبل 112 عامًا "الدارة" تنشر صورة تاريخية لجبل عرفات في موسم الحج قبل 112 عامًا
بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم  التوجه إلى صعيد عرفات

نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام1325 هـ/ 1908 ميلادي تظهر منظر جبل عرفات خلال موسم الحج .


وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لتأدية أهم أركان الحج، وهو "الوقوف بعرفة" مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار، وسط إجراءات احترازية وصحية، وتحقيق التباعد المكاني، لضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر المشاركة في خدمتهم.دارة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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