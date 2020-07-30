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"التعاون الإسلامي" تُشيد بنجاح خطة المملكة في تنظيم موسم حج استثنائي

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"التعاون الإسلامي" تُشيد بنجاح خطة المملكة في تنظيم موسم حج استثنائي "التعاون الإسلامي" تُشيد بنجاح خطة المملكة في تنظيم موسم حج استثنائي
في تأكيد من أمينها "العثيمين" على تحقيق المعايير الصحية للتعامل مع الحشود

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالخطة الاستراتيجية التنفيذية التي اتخذتها المملكة العربية ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في تنظيم موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة، عبر تحقيق التباعد الجسدي وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأكد الأمين العام أن المملكة نجحت في تطبيق أعلى المعايير الصحية والبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحشود الكبيرة؛ مثمنًا العناية الفائقة والخدمات الكبيرة التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام الاستثنائي.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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