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شاهد "روبوت الفتوى الإلكتروني" في الحج.. تَواصل مرئي بعدة لغات

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متاحة في مسجد نمرة والمشعر الحرام والمقرات للبروتوكولات الصحية

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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات- خدمة "روبوت الفتوى الإلكتروني"؛ لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن، بكل ما يتعلق بالحج وأحكامه، ضمن الجهود التوعوية المتنوعة التي تقدّمها الوزارة وفق خطتها المعتمدة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف الشؤون الإسلامية، من خلال تقنية الروبوت الآلي، إلى توظيف التقنية لتقديم الفتوى والاستشارات الشرعية؛ تحقيقًا للبروتوكولات الصحية وتطبيقًا لقرار التباعد الاجتماعي.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجد نمرة ومسجد المشعر الحرام ومقرات تواجد الحجاج، التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة عن بُعد، وبشكل ذكي وبعدة لغات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية؛ في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكولات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.

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فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية