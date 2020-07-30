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الحر على أشده.."المسند" عن أجواء اليوم: "رهو" تواصل وقد تمتد

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الحر على أشده.."المسند" عن أجواء اليوم: "رهو" تواصل وقد تمتد الحر على أشده.."المسند" عن أجواء اليوم: "رهو" تواصل وقد تمتد
قال: لا تزال الدرجات مرتفعة وهي عادة خلال طالع الذراع "المرزم"

الحر على أشده..

وقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو اليوم على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: "اليوم #الخميس تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو تأثيرها على نواحٍ متفرقة من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة وقد تمتد ناحية منطقة #المدينة".

وأضاف: "لا تزال درجة الحرارة مرتفعة، وعادة خلال طالع #الذراع (#المرزم) يكون الحر على أشده".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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