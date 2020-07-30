الفيصل: تجهيز #المشاعر_المقدسة بمحاجر صحية في حال رصد إصابات بـ #كورونا

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قال: طاقة مستشفيات مكة والمشاعر 3000 سرير ويقدم الخدمة 15 ألف ممارس صحي

أكد أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أن الحجاج الذين يؤدون مناسك حج هذا العام يمثلون 160 جنسية 70% من المقيمين و30% سعوديون، وهم الممارسون الصحيون ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا.

وأضاف عبر لقاء تلفزيوني: عدد القوى العاملة في حج هذا العام قرابة 60 ألف مشارك من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية وتمّ تجهيز #المشاعر_المقدسة بمحاجر صحية في حال إصابة أحد الحجاج بفيروس #كورونا وتبلغ الطاقة السريرية لمستشفيات #مكة_المكرمة والمشاعر 3000 سرير ويقدم الخدمة الطبية فيها قرابة 15 ألف ممارس صحي (سيتم تشغيلها وفق الحاجة).

وقال: تبلغ الطاقة الكهربائية في #المسجد_الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج أكثر من 180 ميجاوات.وسيتم ضخ ما يزيد عن 1.2مليون م3 من المياه لمكة المكرمة و#المشاعر_المقدسة خلال فترة الحج وعملت #هيئة_تطوير_منطقة_مكة بالتعاون مع عدة جهات على تنفيذ العديد من المشاريع في #المشاعر_المقدسة، أبرزها: توسعة وإنشاء وتظليل طرق وممرات للمشاة وإنشاء قرابة 2500 دورة مياه وتهيئة مواقع سكن للحجاج تستوعب 40 ألف حاج .

وقال: من مشاريع #هيئة_تطوير_منطقة_مكة في #المشاعر_المقدسة: تطوير مراكز الاستقبال والترحيب الواقعة على مداخل العاصمة المقدسة وتم العام الماضي افتتاح مركز النوارية الواقع على طريق (مكة – المدينة).

وأشار إلى أنه تعمل #هيئة_تطوير_منطقة_مكة حاليًا على تطوير المركز الواقع على طريق الحرمين (مكة – جدة)، وبلغت نسب الإنجاز فيه 87%، حيث تسهم هذه المراكز في تحسين الصورة البصرية لمداخل #مكة وتسريع إجراءات الحجاج في مدة لا تتجاوز 7 دقائق .

واستطرد: من مشاريع #هيئة_تطوير_منطقة_مكة في #المشاعر_المقدسة (منشأة الجمرات) وتتكون من 5 طوابق وتستوعب 300 ألف حاج في الساعة وتتحمل 12 طابقًا وتستوعب 5 ملايين حاج مستقبلاً.

وعن قطار المشاعر قال: ينقل سنوياً 360 ألف حاج، أما قطار الحرمين ينقل سنوياً 60 مليون مسافر.

وأضاف: من مشاريع #منطقة_مكة_المكرمة (توسعة الحرم المكي)، والتي يقفز معها استيعاب المسجد الحرام إلى أكثر من 1.850 مليون مصل، حيث يستوعب المطاف 105 آلاف طائف في الساعة والمسعى 118 ألف معتمر في الساعة.

وتابع: ينقل (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة) في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً ويستهدف مستقبلاً نقل 80 مليون مسافر سنوياً.خالد الفيصل فريضة الحج