الحر على أشده.."المسند" عن أجواء اليوم: "رهو" تواصل وقد تمتد

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قال: لا تزال الدرجات مرتفعة وهي عادة خلال طالع الذراع "المرزم"

وقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو اليوم على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: "اليوم #الخميس تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو تأثيرها على نواحٍ متفرقة من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة وقد تمتد ناحية منطقة #المدينة".

وأضاف: "لا تزال درجة الحرارة مرتفعة، وعادة خلال طالع #الذراع (#المرزم) يكون الحر على أشده".حالة الطقس الأرصاد