أخبار عاجلة

كلام مفاجئ لرامي مخلوف يتجاهل بشار الأسد -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" -
فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ -
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام -
"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا -
50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ -
"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلغة بلاده .. : حاج إندونيسي يشكر المملكة على جهودها في خدمة الحجيج

Print
بلغة بلاده .. فيديو: حاج إندونيسي يشكر المملكة على جهودها في خدمة الحجيج بلغة بلاده .. : حاج إندونيسي يشكر المملكة على جهودها في خدمة الحجيج
عبّر عن إعجابه بالإجراءات التي اتخذت للتيسير على الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر

بلغة بلاده .. فيديو: حاج إندونيسي يشكر المملكة على جهودها في خدمة الحجيج

وجه الحاج "عبدالرحمن" من دولة إندنويسيا والمقيم بالمملكة كلمات شكرًا وتقديرًا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة بكافة قطاعاتها للتيسير على الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة رغم جائحة كورونا .
وعبر خلال مقطع باللغة الإندنويسية من رحاب "مسجد نمرة "عن شكره وتقديره ودعائه لقيادة المملكة على جهودها، ولكل المسلمين بالعالم بأن ينالوا شرف الحج إلى بيت الله.
كما قدم رسالة وتحية لأهله في إندنويسيا سأل الله خلالها أن يتقبل منه الحج وصالح الأعمال.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في خطة تفويج الحجاج داخل حرم مسجد "نمرة" وتحقيق كافة البروتوكولات الصحية بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة المختصة ضمن خطة الحج الاستثنائية . فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟

فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟

فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟

فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟

فيديو مروع.. لحظة انهيار سد بوط بالسودان

فيديو مروع.. لحظة انهيار سد بوط بالسودان

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "إحباط عملية" على الحدود السورية

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "إحباط عملية" على الحدود السورية

شبكة عيون الإخبارية