أخبار عاجلة

كلام مفاجئ لرامي مخلوف يتجاهل بشار الأسد -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" -
فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ -
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام -
"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا -
50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ -
"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط تهبط متأثرة بمخاوف ارتفاع إصابات كورونا

Print
أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف ارتفاع إصابات كورونا النفط تهبط متأثرة بمخاوف ارتفاع إصابات كورونا
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 41.22 دولارًا

أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف ارتفاع إصابات كورونا

هبطت النفط يوم الخميس؛ إذ تأثرت سلبًا بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، قد يهدد تعافيًا في الطلب على الوقود؛ في الوقت الذي يبدأ فيه منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج.

ونزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر وهو الأكثر نشاطًا سنتين أو ما يوازي 0.05% إلى 44.07 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش. وتراجع عقد برنت استحقاق سبتمبر، الذي ينتهي أجله يوم الجمعة، سبعة سنتات إلى 43.68 دولارًا في تعاملات هزيلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 41.22 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، ارتفع الخامان القياسيان يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 3/8/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 3/8/2020

تعاملات الاثنين.. أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت 43.38 دولارًا

تعاملات الاثنين.. أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت 43.38 دولارًا

تعاملات الاثنين.. أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت 43.38 دولارًا

تعاملات الاثنين.. أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت 43.38 دولارًا

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 2/8/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 2/8/2020

شبكة عيون الإخبارية