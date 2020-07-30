شاهد.. الحجاج يحافظون على إجراءات التباعد  في مسجد نمرة استعدادًا لخطبة #عرفة

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ترجمة عبر قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية مع الترجمة الفورية الإنجليزية والفرنسية

يواصل ضيوف الرحمن توافدهم إلى مشعر عرفات فيما يتواجد حاليًا الحجاج في مسجد نمرة استعدادًا لخطبة #عرفة مع الحفاظ على إجراءات التباعد .

وكانت قد أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

وسيتم بث الترجمة الفورية لخطبة عرفة عبر قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية، وسيتم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية، وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى ترجمتها بـ (10) وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon)، ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق (حرمين).

يشار إلى أن (مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة) للعام الثالث على التوالي وهو عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة، حيث بدأ المشروع في عامه الأول بخمس لغات وهي (الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الملاوية، والأوردية)، بالإضافة إلى اللغة العربية، وفي عامه الثاني أضيفت (اللغة الصينية) لتصبح الترجمة بست لغات.

وقد أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس في وقت سابق عن زيادة عدد اللغات هذا العام لتصبح عشر لغات، بإضافة (التركية، والروسية، والهوساوية، والبنغالية) للغات الست السابقة. مشعر عرفات مسجد نمرة فريضة الحج