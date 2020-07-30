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إصابات "كورونا" اليومية في الهند تتجاوز الـ 50 ألف حالة لأول مرة

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إصابات "كورونا" اليومية في الهند تتجاوز الـ 50 ألف حالة لأول مرة إصابات "كورونا" اليومية في الهند تتجاوز الـ 50 ألف حالة لأول مرة
إجمالي الحالات مليون و584 ألفًا والوفيات باتت 34 ألفًا و968 حالة

إصابات

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت إن دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 52 ألف و123 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعد أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة.

ووفق "الألمانية" بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند مليونًا و584 ألفًا و384 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 775 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 34 ألفًا و968 حالة.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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