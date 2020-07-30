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"الصحة": لدينا عيادات صحية متطورة في #المشاعر_المقدسة

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"الصحة": لدينا عيادات صحية متطورة في #المشاعر_المقدسة "الصحة": لدينا عيادات صحية متطورة في #المشاعر_المقدسة
الوزارة أكدت وجود متابعة دقيقة لنقل الحجاج إلى المشاعر

يتواصل توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر #عرفات، وسط إجراءات صحية مشددة؛ فيما أكدت وزارة الصحة أن هناك متابعة صحية دقيقة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وقالت الوزارة وفق ما نقلته اليوم قناة "": لدينا عيادات صحية متطورة في #المشاعر_المقدسة.

وتتوافد جموع الحجاج حاليًا إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأفضل الأيام؛ إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها.

وكانت الجهات المعنية قد أعلنت اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة، تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية