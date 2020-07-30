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البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

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البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة" البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"
جميع الإصدارات عن الحج شملت مواضيع مختلفة منها أركانه وواجباته

البريد السعودي و41 عامًا من

يشارك البريد السعودي منذ أكثر من ٤١ عامًا في كل مناسبة حج ويصدر لكل عام طابعًا بريديًا يحمل موضوعات مختلفة تمثل روحانية هذه الشعيرة العظيمة التي تلامس شغاف المسلمين الذين يمثلون ما يقارب ربع سكان الكرة الأرضية.
وكان أول طابع بريد أصدره البريد السعودي في عام 1978م يحمل صورة لوقوف المسلمين في عرفة وفي أعلى الركن الأيسر منه رسمة مصغرة للكعبة الشريفة، صدر الطابع بنسختين بقيمة ٢٠ هللة و٨٠ هللة.
وجميع إصدارات البريد عن الحج شملت مواضيع مختلفة منها أركان الحج وواجباته، والمواقيت، والمشروعات التطويرية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.
وطابع البريد السعودي عن الحج يجد كل عام رواجًا من المهتمين من الحجاج والهواة بتوثيق هذه المناسبة الدينية المهمة.البريد السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية