أخبار عاجلة

بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" -
فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ -
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام -
"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا -
50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ -
"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي -
جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

Print
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"
فرصة لهطولات متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح

الأمطار تواعد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الهيئة، استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم/ ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة؛ مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة صباحًا.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر

"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

شبكة عيون الإخبارية