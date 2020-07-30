أخبار عاجلة

بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" -
فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ -
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام -
"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا -
50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ -
"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي -
جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة

Print
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة
يضم "غار حراء" أحد أهم الأماكن التاريخية وفيه نزلت أول آية

جبل النور.. قمته كـ

يقع جبل النور الذي سطع منه نور النبوة، شمال شرق المسجد الحرام وعلى بعد 4 كيلو مترات، ويبلغ ارتفاعه 642 متراً، وينحدر انحداراً شديداً من 380 متراً حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر في الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل وتبلغ مساحته خمسة كيلو مترات و250 متراً مربعاً وتشبه قمته سنام الجمل .


ويوجد في هذا الجبل غار حراء، أحد أهم الأماكن التاريخة للإسلام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بنفسه ليعبد الله قبل البعثة بعيداً عن أهل مكة، وهو المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وفيه نزلت أول آية من القرآن ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) .


والغار عبارة عن فجوة في أعلى جبل النور، مدخله نحو الشمال بطول أربعة أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع، والداخل لغار حراء يكون متجهًا نحو الكعبة، ويتصف بضيق المكان الذي لا يتسع إلا 4 أو 5 أشخاص فقط، ويُمكن لمن يقف على رأس جبل النور أن يشاهد مدينة مكة المكرمة وأبنيتها .جبل النور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر

"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

شبكة عيون الإخبارية