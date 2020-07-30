أخبار عاجلة

بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" -
فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ -
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام -
"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا -
50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ -
"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي -
جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار

Print
"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار "تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار

جي بي سي نيوز :- قالت صحيفة التلغراف البريطانية، إن شركة "شام القابضة"، كانت محور إمبراطورية تجارية واسعة يسيطر عليها ابن خالة رئيس النظام السوري رامي مخلوف.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن مخلوف "رجل أعمال قوي تستهدفه المتعطشة للمال بينما تسعى للحصول على أموال لإعادة البناء بعد عقد من الحرب".

ولفتت إلى أن وإيران حليفتي دمشق، "غير مستعدتين لتحمل التكلفة الهائلة لإعادة البناء".

وقالت إنه أنشأ من الشركات الخارجية لحماية رئيس النظام من العقوبات الغربية، ويسعى الأسد للسيطرة على أمواله لإعادة البناء بعد عقد من الحرب، بحسب الاعتراف الذي أدلى به، عبر حسابه بموقع فيسبوك، بعد حملة شنها النظام عليه.

وقال مخلوف: "اختلقوا اختلاس الأموال وتحويلها إلى حساباتنا في الخارج.. أوقفوا هذه الادعاءات الظالمة واقرأوا العقود جيدا".

وأضاف: "دور هذه الشركات وهدفها هو التحايل على العقوبات المفروضة على شام القابضة".

عربي 21 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

بأدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة بكورونا

بأدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة بكورونا

الحكومة الفلسطينية تسمح باستئناف عمل بعض القطاعات

الحكومة الفلسطينية تسمح باستئناف عمل بعض القطاعات

اتحاد المصارف العربية ينضم إلى كلّ من اتحاد الغرف العربية والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اصدار مجموعة من القواعد الارشادية للاقتصاد الرقمي بالاشتراك مع التحالف العالمي للوجستيات الفعالة ("جي سي إي إل")

اتحاد المصارف العربية ينضم إلى كلّ من اتحاد الغرف العربية والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اصدار مجموعة من القواعد الارشادية للاقتصاد الرقمي بالاشتراك مع التحالف العالمي للوجستيات الفعالة ("جي سي إي إل")

شبكة عيون الإخبارية