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كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء

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كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء
الإجمالي 3222 إصابة مؤكدة بينها 2550 حالة نشطة و76 ضحية

كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد في مارس الماضي، كما أحصى المركز أربع حالات وفاة و17 حالة شفاء.
وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3222 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 2550 حالة نشطة و76 حالة وفاة، فيما تعافى 596 شخصًا من الفيروس.ليبيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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