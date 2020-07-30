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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة

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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة
تسجيل 723 إصابة جديدة بالفيروس

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 105 وفي أستراليا إلى 189 حالةوفاة.
وأوضح أندروز أن هذه هي أسوأ حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، موضحًا أن ارتداء الكمامة سيصبح إلزاميًا في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا بدءًا من منتصف ليل الأحد.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 15582 إصابة تعافى منها 9619 شخصًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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