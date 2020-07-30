الطقس يوم عرفة: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

★ ★ ★ ★ ★

سحب ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يُتوقّع تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول مساء الغد لشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد