بالعربية يهدد وبالتركية يبشر.. تغريدتان لـ"أردوغان" تثيران الاستهجان.. ازدواجية أم استقطاب للسذج؟

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يلعب على أوتار العاطفة لدى العرب ويظهر بمظهر الإصلاحي عند الغرب

أثارت تغريدتان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إحداهما بالعربية، والأخرى بالتركية، عبر حسابَيه الرسميَّين باللغتَين، سخرية المتابعين واستهجانهم نظرًا للتناقض الواضح في مضمونهما، بالرغم من جوهرهما الموجَّه لأوروبا والدول الغربية، ولكن مع اختلاف المتلقي لهما.

وتساءل المغردون عن السر وراء ازدواجية الرئيس التركي، واختلاف خطابه الموجَّه للعرب عن الموجَّه للأتراك والعالم؟

فقد نشر الحساب العربي للرئيس التركي تهديدًا مبطنًا للدول الغربية، قائلاً: "نقول وبكل صراحة إن نظام الرفاهية القائم على الدماء والدموع والألم واستغلال بقية العالم، والمعتمد -ولاسيما في الدول الغربية- قد شارف على النهاية". فيما اختار الحساب التركي لأردوغان أن يستميل العالم الغربي عبر تغريدة باللغة التركية، سبقت التغريدة العربية بنحو 3 ساعات فقط، حاول فيها امتصاص غضب العالم المسيحي الحانق بسبب تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، عبر تبشيرهم بإعادة فتح دير "سوميلا" أقدم وأشهر معبد للأرثوذكس، بحسب تعبيره، مضيفًا في بيان: "بإمكانكم أداء طقوس مريم العذراء فيه يوم 15 أغسطس"!

ولم تكن تلك هي السابقة الأولى لأردوغان والرئاسة التركية في الخطاب الازدواجي؛ فقبل أيام انبرى حساب الرئيس التركي بالعربية ليخاطب مشاعر المسلمين وعاطفتهم بالتزامن مع افتتاح "آيا صوفيا"، مبشرًا بفتح إسلامي وعودة المسجد الأقصى، وزاد في عنتريته بالقول: "إن إحياء آيا صوفيا هو بداية جديدة للمسلمين في جميع أنحاء العالم من أجل الخروج من العصور المظلمة. إحياء آيا صوفيا لا يمثل عودة الأمل للمسلمين فقط بل أيضًا للمظلومين والمضطهدين والمسحوقين والمستغلين كافة".

فيما اختلفت نبرة حساب الرئاسة التركية بالإنجليزية، واختيرت العبارات والألفاظ بعناية ودقة، وجاءت أكثر ليونة وهشاشة؛ فنقل الحساب عن أردوغان قوله: "أبواب آيا صوفيا ستكون - كما هو الحال في جميع مساجدنا - مفتوحة للجميع، سواء كان أجنبيًّا أو مواطنًا، مسلمًا أو غير مسلم".

كما نقل الحساب عنه: "بمكانتها الجديدة، ستواصل آيا صوفيا، التراث المشترك للبشرية، احتضان الجميع بطريقة أكثر صدقًا وأصالة". مضيفًا: "بالتأكيد، سوف نرحب بكل الآراء المعبَّر عنها بشأن هذا الأمر على الساحة الدولية. ومع ذلك، فإن الغرض من استخدام آيا صوفيا هو مسألة حقوق تركيا السيادية".

عاطفة العرب

ويعتبر الباحث التركي مهند حافظ أوغلو أن اختيار حساب "أردوغان" باللغة العربية للمفردات العاطفية، واللعب على أوتار الحمية الدينية عند مخاطبة العرب؛ بسبب أن الشعب العربي عاطفي بطبعه؛ إذ يقول في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إن الشعب العربي عاطفي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى؛ لذلك حرص أردوغان على ذكره، كما حرص حسابه على نشر هذه الأجزاء عند مخاطبة العالم العربي.

فيما يقول الكاتب التركي إسلام أوزكان في تصريحات للموقع السابق الإشارة إليه: إن أردوغان عندما يخاطب الغرب يتحدث بطريقة تظهره كرجل مصالح مسالم حضاري، يحاول بناء حضارة لبلاده، ولكن عندما يتحدث إلى العرب والمسلمين يظهر الوجه الآخر؛ فهو يحاول استغلال بعض العناصر والقضايا الدينية، التي كان آخرها تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، لأغراض سياسية.

ويتفق المغردون مع ما ذهب إليه الباحثان؛ فيقول أحد المغردين تعليقًا على ذلك: "هو (أردوغان) يستعمل المفردات العاطفية عندما يخاطب العرب. كما أن استعمال المفردات العاطفية يسمح بالمرور والوصول إلى العقل الباطن دون أي معيقات تحليلية، وزرعه بأفكار، ورغبات، ومخاوف، ونزعات، أو سلوكيات".

وكتبت الكاتبة أمل الهزاني تعليقًا على تلك الازدواجية في الخطاب الأردوغاني، قائلة: "مثل الفرق بين قناة الجزيرة العربية والإنجليزية. استغفال للعرب؛ لأن حتى مع سهولة كشف هذا التناقض لا يهتم أردوغان. أتباعه معطلون عقولهم على كل حال.

فيما رأى أبو عبدالعزيز السر في تلك الازدواجية في اختلاف المتلقي؛ فقال: طبيعي التناقض في الرسائل حسب اختلاف متلقي الرسالة. اللغتان التركية والإنجليزية ليستا للعرب. العرب لهم فقط تويتر الذي بالعربي. رسائله انتقائية، تقوم على مقولة (اللي تغلب به العب به).