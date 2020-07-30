أخبار عاجلة

فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ -
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام -
"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا -
50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ -
"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي -
جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
شاهد من قمة جبل رغدان.. لقطات ساحرة يعانق فيها شروق الشمس الضباب -
بريطانيا.. عملية إنتاج لقاح كورونا مع "ووكهارت" ستبدأ الشهر المقبل -
"الأرصاد" تبشّر بحالة ماطرة تستمر لـ 5 أيام وبدايتها غداً -
15 اصابة بفايروس كورونا و 10 حالات شفاء في الاردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة بيشة تعلن قبول 4112 طالبًا وطالبة في البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع

Print
جامعة بيشة تعلن قبول 4112 طالبًا وطالبة في البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع جامعة بيشة تعلن قبول 4112 طالبًا وطالبة في البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع
"صفحي" هنأ المقبولين وأولياء أمورهم متمنيًا لهم التوفيق خلال مسيرتهم التعليمية

جامعة بيشة تعلن قبول 4112 طالبًا وطالبة في البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع

أعلنت جامعة بيشة نتائج القبول النهائية في برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1442هـ والبالغ عددهم 4112 طالبًا وطالبة بواقع 3684 طالبًا وطالبة في مرحلة البكالوريوس و 428 طالبًا وطالبة في برامج الدبلومات.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، الطلبة المقبولين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة. داعيًا إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد، والالتزام خلال دراستهم، ليكونوا سواعد بناء لمستقبل زاهر لوطنهم، ويسهموا بشكل فعّال في دعم برامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة فتحت باب القبول خلال الفترة من 22-27 من ذي القعدة الماضي عبر البوابة الإلكترونية في 47 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس و10 تخصصات في مرحلة الدبلوم في مختلف الكليات بمحافظة بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر

"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"

شبكة عيون الإخبارية