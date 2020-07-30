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"اتفاق الرياض" يراهن على "اليمنيين" في استعادة دولتهم من "الانقلابيين"

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"اتفاق الرياض" يراهن على "اليمنيين" في استعادة دولتهم من "الانقلابيين" "اتفاق الرياض" يراهن على "اليمنيين" في استعادة دولتهم من "الانقلابيين"
الرويس لـ"سبق": طاولة الحوار أثبتت أن السلام يمكن تحقيقه إذا صدقت النيات

أوضح المحلل السياسي حمود الرويس لـ"سبق" أن الجهود الدبلوماسية التي بُذلت لصنع اتفاق الرياض أثبتت أن المفاوضات يصنعها الرجال الذين تُناط بهم المهام الجِسام، ويصنعون النجاح.

وأبان أن اتفاق الرياض أثبت أن السلام من السهل تحقيقه، ويمكن حل القضية اليمنية على طاولة المفاوضات متى ما صدقت النوايا.

وأضاف بأن مشاركة الشخصيات والهيئات السياسية اليمنية بتقريب وجهات النظر، والوصول إلى الاتفاق الأخير، نموذج يحتذى به، وفي الوقت نفسه يحمِّل الجميع مسؤولية أكبر، وشراكة أوسع تجاه اليمن.

وأضاف "الرويس" بأن العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، سينهي الانقلاب الحوثي حتمًا، ويستعيد الدولة ممن اختطفوها؛ إذ ما زالت آمال الشعب اليمني بكل أطيافه معلقة بالرموز والشخصيات اليمنية المؤثرة وذات النفوذ، وذلك للسير قُدمًا في إكمال مسيرة المصالحات الوطنية.

واختتم بأن الشخصيات اليمنية ما زالت قادرة على صنع الفرق على الساحة السياسية من أجل بناء الدولة اليمنية بعيدًا عن أي أجندات خارجية أو تجاذبات حزبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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