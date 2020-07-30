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الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تنفذ خطتها المتكاملة لأعمال حج هذا العام 1441

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10 مراكز طبية ثابتة وأكثر من 1200 مشارك من الكوادر الصحية

الخدمات الطبية بـ

باشرت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وكل المراكز والعيادات التابعة لها في منطقة مكة المكرمة، منذ وقت مبكر تنفيذ خطتها لأعمال حج هذا العام 1441هـ، في ظل جائحة المستجد (كوفيد - 19)، وذلك من خلال تقديم خدمات الرعاية الطبية وكل وسائل التوعوية الصحية اللازمة لمنسوبي وزارة الداخلية العاملين في موسم الحج، من مختلف القطاعات الأمنية منها والمدنية، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي والجهات المختصة خلال موسم الحج.

وتضمنت خطة حج هذا العام جانبًا وقائيًا يعتمد على رفع مستوى الجاهزية الوقائية من خلال تكثيف الرسائل التوعوية بمختلف الوسائل الإعلامية منها والميدانية المباشرة، لمنع تفشي الوباء والتشديد على كل العاملين من رجال الأمن في مختلف الميادين وفي مقار عملهم؛ بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

فيما خصص الجانب الآخر من الخطة للجانب العلاجي من خلال توفير منظومة متكاملة تشتمل على 10 مراكز طبية ثابتة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بكادر صحي متكامل بلغ 1296 مشاركًا، فضلاً عن 12 فرقة ميدانية وطب إسعافي (طبيب-ممرض-مسعف) مجهز بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، وعدد (23) سرير ملاحظة بالمراكز الميدانية.

كما تم تهيئة 260 سريرًا في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، فيما بلغ عدد العيادات العاملة في مهمة الحج 40 عيادة تخصصية و 74 عيادة عامة، فضلاً عن تجهيز 22 غرفة عزل صحي، و 27 سريرًا للعناية المركزة.

كما شملت الخطة الشاملة للخدمات الطبية توفير وحدات تخصصية علاجية وهي وحدة ضربات الشمس ووحدة غسيل الكلى، إضافة إلى وحدة للمناظير وتجهيز غرف متكاملة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية في غرف العمليات بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، والذي يقدم الخدمات الطبية لجميع التخصصات منها أنواع الجراحات والطب الباطني، والعظام والمسالك البولية، والأسنان ومختلف التخصصات الطبية الأخرى.

الخدمات الطبية بـ

الخدمات الطبية بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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