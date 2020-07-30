أخبار عاجلة

"أمانة جدة" تحبط تهريب 49 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة -
"الأرصاد" تنبه من من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة -
في قبضة رجال الأمن .. فيديو يوضح جهود الأمن العام في توقيف عددٍ من المطلوبين -
427 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة بمدن ومحافظات مكة -
الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد -
شرطة الرياض: تغريم 114 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات -
12473 ذبيحة استقبلتها "مسالخ أمانة جدة" في ثاني أيام العيد المبارك -
للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

سوريا.. حريق ضخم في ريف حماة

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بوتين يحدد عقوبة انتهاك أو سلخ أي شبر من أراضي روسيا

بوتين يحدد عقوبة انتهاك أو سلخ أي شبر من أراضي روسيا

بالفيديو.. في أشد أيام العام حرارة .. المئات على شاطئ برايتن البريطاني

بالفيديو.. في أشد أيام العام حرارة .. المئات على شاطئ برايتن البريطاني

مباشر.. من مطار شيريميتيفو بموسكو.. روسيا تستأنف الرحلات الجوية الخارجية

مباشر.. من مطار شيريميتيفو بموسكو.. روسيا تستأنف الرحلات الجوية الخارجية

قتلى في حادث اصطدام قطار سريع بآلة صيانة في البرتغال

قتلى في حادث اصطدام قطار سريع بآلة صيانة في البرتغال

شبكة عيون الإخبارية