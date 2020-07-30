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"أمانة جدة" تحبط تهريب 49 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة -
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12473 ذبيحة استقبلتها "مسالخ أمانة جدة" في ثاني أيام العيد المبارك -
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إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

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شبكة عيون الإخبارية