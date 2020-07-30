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شاهد .. تلفزيون يشارك في تغطية الجولة الافتراضية لوزير الإسلامية بالمشاعر المقدسة

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شاهد .. تلفزيون مصر يشارك في تغطية الجولة الافتراضية لوزير الإسلامية بالمشاعر المقدسة شاهد .. تلفزيون يشارك في تغطية الجولة الافتراضية لوزير الإسلامية بالمشاعر المقدسة
عدة قنوات عالمية نقلت الأحداث وأشادت بجهود المملكة الكبيرة في الحج الاستثنائي هذا العام

شاهد .. تلفزيون مصر يشارك في تغطية الجولة الافتراضية لوزير الإسلامية بالمشاعر المقدسة

شارك تلفزيون جمهورية العربية الجولة الافتراضية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتفصيلاً، بثت القناة المصرية تقريرًا عبر البث المباشر على النشرة الرئيسة لليوم الثامن من ذي الحجة، وعرضت فيه مقطعًا من جولة الوزير الافتراضية ولقاءه بالإعلاميين خلال الجولة.

وأشاد التلفزيون المصري بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية لضيوف الرحمن لعنايتها بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من المعتمرين والحجاج والزوار.

وشاركت عدد من القنوات العالمية في نقل الجولة عبر برامجها المتعددة، حيث أشادوا بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في حج هذا العام الاستثنائي، مؤكدين وقوفهم مع المملكة ومثمنين وقفاتها الدائمة لعموم البشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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