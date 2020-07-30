أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مدني أضم" يعثر على جثة طفل جرفه سيل دوقة

Print
العقيد "القرني" طالب بإبعاد الأطفال عن الأودية

عثرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة أضم على جثة طفل، جرفه سيل وادي دوقة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(19:01) أمس الأربعاء عن جرف السيل طفلاً بوادي دوقة. وعلى الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن جرف سيل وادي دوقة طفلاً يبلغ من العمر ٤ أعوام.

وقامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث بمجرى الوادي والمزارع المجاورة، ووجدت جثة الطفل بإحدى المزارع القريبة. سائلاً الله أن يكون شفيعًا لوالديه.

وأهاب العقيد القرني بالجميع لعدم ترك الأطفال بمفردهم، وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

شبكة عيون الإخبارية